Тренер Джонса: Джон лучше Энтони Смита во всех областях

Тренер чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса Майк Винкельджон поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с Энтони Смитом.



«У Энтони Смита есть достаточно твёрдый характер, чтобы не сдаваться. Пугает то, что он способен вернуться в бой, даже получив серьёзный урон. Он знает, как выживать в бою и как найти нужный момент, чтобы ответить. Его самая большая сила в том, что он психологически устойчив и способен преодолевать трудные ситуации в бою.



Он очень успешно действует благодаря своим габаритам, но у него есть проблема — Джон крупнее его. Смит здорово меняет темп ведения боя и эффективно контратакует правой рукой. Об этом я беспокоюсь. Но я думаю, что его просто ждёт тяжёлая ночь против Джона Джонса, потому что Джон лучше Энтони Смита во всех областях», — приводит слова Винкельджона MMAFighting.