Кадыров: Емельяненко выглядел в бою с Бейдером совершенно беспомощно

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал поражение Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator от Райана Бейдера нокаутом в первом раунде.



«Я глубоко опечален поражением Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. Но самое обидное, как легко он проиграл Райану Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя.



Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Фёдор Емельяненко оказался неготовым к бою. Некогда грозный Последний Император выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного.



В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. И в результате разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня!



В этот трудный момент я хочу поддержать Фёдора Емельяненко и пригласить на сборы в РСК «Ахмат», на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам. Но это в прошлом! А сегодня двери клуба «Ахмат» перед Фёдором Владимировичем открываются настежь!



Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное, через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне. Всё-таки негоже человеку, который носит громкое имя Последний Император и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка.



Фёдор Владимирович, нужно предпринимать меры, не откладывая в долгий ящик. Клуб «Ахмат» готов пойти навстречу. Обращайтесь!» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.