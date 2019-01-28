Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил детский дом «Тан Шолпан» в Караганде, тем самым выполнив одно из желаний своих болельщиков в рамках акции «Письмо Хабибу», запущенной Нурмагомедовым в начале января 2019 года. Об этой поездке Хабиба попросил Александр Городов, один из волонтёров этого заведения.



«Как я и обещал Сане, я посетил Караганду и детский дом, который он просил, и, конечно же, он получил от меня мою автобиографию, как он и просил, в общем, всё прошло тихо и спокойно, и самое главное — дети были довольны.



Пусть всевышний им поможет во всех их начинаниях», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Посмотреть фото с посещения детского дома можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.