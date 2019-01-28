Немков: у меня запланирован бой с Бейдером

Российский полутяжеловес боец Bellator Вадим Немков подчеркнул, что у него запланирован поединок с Райаном Бейдером, чемпионом организации в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях и победителем Гран-при Bellator Райаном Бейдером. В финале турнира в тяжёлом весе Бейдер нокаутом победил россиянина Фёдора Емельяненко.



«У меня запланирован бой с Бейдером. Но есть один момент: если организация захочет, чтобы Бейдер защищал титул в тяжелом весе, тогда мне нужен будет другой бой, чтобы не было долгого простоя у меня.



Поражение Емельяненко? Это тяжёлый вес, и после одного пропущенного удара все уже идет не по плану. И от этого пропущенного удара никто не застрахован — такой спорт у нас. Это как в футболе пропустить на первой минуте и не забить потом все 90 минут. Это спорт», — приводит слова Вадима Немкова «Р-Спорт».