Роуч хочет, чтобы Пакьяо встретился с Турманом

Тренер чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Фредди Роуч признался, что одним из вариантов продолжения карьеры для подопечного является встреча с чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом.

«Хочу, чтобы Мэнни встретился с Турманом. Суть в том, что, если мы не получим бой с Мейвезером, встреча с Китом — наш второй выбор. Турман подходит под стиль Пакьяо, поэтому хочу видеть такой поединок. Хотя бой всё равно будет непростым», — приводит слова специалиста Boxingnews24.

26 января Кит Турман вернулся на ринг спустя почти два года отсутствия. Боксёр сумел справиться с Хосесито Лопесом решением большинства судей. Пакьяо 19 января уверенно победил экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера.