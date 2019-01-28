Второй бой Уайлдера с Фьюри состоится 27 апреля или 18 мая

Сегодня, 28 января, уже сообщалось, что о повторном поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри может быть объявлено в течение двух ближайших недель.

Теперь же стали известны и потенциальные даты боя. Вероятнее всего, Уайлдер и Фьюри встретятся 27 апреля или 18 мая. Поединок пройдёт на арене Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США), сообщает BoxingScene.

Первый поединок между Уайлдером и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершился вничью. Тайсон побеждал Деонтея по судейским запискам в первой половине матча, однако Уайлдер отправлял Фьюри в нокдаун в 9-м и 12-м раундах, что позволило ему свести встречу вничью и сохранить титул.