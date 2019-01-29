Элейдер Альварес: в реванше Ковалёва ждёт ещё один несчастный случай

Чемпион WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес рассказал о своём настрое перед вторым поединком с Сергеем Ковалёвым, который состоится 2 февраля. Их первый бой прошёл в августе прошлого года и завершился в седьмом раунде нокаутом в пользу Элейдера.

«Моя первая цель — удержать свой чемпионский пояс. Вторая — доказать Ковалёву, что результат первого боя не был несчастным случаем, как он утверждал в социальных сетях сразу после поражения. Есть люди, которые рассказали мне об этом, но всё, что связано с Ковалёвым, меня не интересует. Это его дела. Во втором бою его ждёт ещё один несчастный случай.

Я веду себя так, будто ничего об этом не слышал, и я сосредоточен только на своей подготовке к бою. Готовлюсь ещё более усердно, чем в первом поединке. Перед отъездом в Колумбию я смог внести корректировки в тренировочный процесс, которые будут полезны для меня в субботу. Я чувствую себя гораздо лучше. С точки зрения моей физической подготовки, мне не нужно было всё начинать с нуля. И я чувствовал положительные итоги моего первого лагеря в Боготе", — сказал Альварес Le Journal de Montréal.