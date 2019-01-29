Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашение с судом штата Невада

Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор пришли к соглашению с Атлетической комиссией штата Невада по делу о потасовке на турнире UFC 229, сообщает Las Vegas Review-Journal.

По информации издания, и россиянин, и ирландец не будут присутствовать на дисциплинарном заседании комиссии, которое состоится сегодня. Также слушание не посетят фигурирующие в деле Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, тоже подписавшие соглашение со штатом Невада.

Сегодня комиссия в составе пяти человек должна проголосовать, принимать условия этого соглашения или нет. Тем не менее все фигуранты дела получат отстранения от боёв и денежные штрафы.

Напомним, на арене после UFC 229, где Нурмагомедов победил Макгрегора, началась драка. Хабиб перепрыгнул октагон и напал на спарринг-партнёра Конора Диллона Дэниса. В то же время в клетке Макгрегор подрался с членами команды Хабиба — Абубакаром Нурмагомедовым, Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.