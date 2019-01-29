Стали известны дата и место следующего боя Гвоздика

Следующий поединок чемпиона WBC в полутяжёлом весе Александра Гвоздика состоится 30 марта в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), сообщает BoxingScene.

Бой будет иметь статус добровольной защиты. На данный момент имя соперника Гвоздика и арена, где пройдёт поединок, неизвестны. Предстоящий матч Александра возглавит турнир промоутерской компании Top Rank. Событие будет транслироваться в прямом эфире телеканала ESPN.



Обязательным претендентом на пояс WBC в полутяжёлом весе является Маркус Браун, который в этом месяце победил Баду Джека. Однако WBC выдала Александру право на одну добровольную защиту.



Напомним, что Гвоздик завоевал титул WBC 1 декабря. 31-летний украинец в 11-м раунде нокаутировал Адониса Стивенсона.