Исмагулов проведёт бой против Йоэля Альвареса

Российский легковес UFC Дамир Исмагулов следующий бой проведёт против испанца Йоэля Альвареса, сообщает Sherdog. Бой пройдёт 23 февраля на турнире UFC Fight Night 145 в Праге.



В профессиональном MMA на счету 27-летнего Исмагулов 17 побед и 2 поражения. Последний его бой прошёл в декабре и стал для Дамира дебютом в UFC. В нём он единогласным решением судей одолел Алекса Горджиса.



На счету Альвареса 15 побед и поражение. Все 15 побед Йоэль одержал досрочно, 14 из них одержаны болевыми/удушающими. Поединок с Исмагуловым станет для него первым в рамках UFC. Единственное поражение Альваресу нанёс в 2015 году россиянин Али Абдулхаликов на турнире M-1.



На одном турнире с Исмагуловым выступят ещё четыре россиянина: Пётр Ян, Рамазан Эмеев, Рустам Хабилов и Магомед Анкалаев.