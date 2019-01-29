Нурмагомедов исполнил мечту мальчика, подарив футбольную форму

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту мальчика Макара Евтушенко из Хабаровского края.

Юный футболист через «Инстаграм» попросил одинаковую игровую форму для своей команды. Нурмагомедов «перевыполнил» просьбу и выслал Макару и его брату Захару тренировочные костюмы, два комплекта игровой формы, сумки и мячи.

«Менеджер Хабиба сказал, что пришлёт варианты формы и мы должны будем выбрать домашний и гостевой «наряды», на что я удивилась: «Нам подарят по два комплекта?» «Ну естественно, — сказал он, — как полагается». Я решила никому не говорить, что будет два комплекта формы, спортивные костюмы и мячи. Подумала, пускай это будет приятным сюрпризом. Пока муж ехал из Хабаровска, мне казалось, что прошло полдня, а на самом деле часа два. Мы с детьми смотрели передачу про путешествия, и пока они были увлечены, муж занес сумку. Макар и Захар даже не обратили на это внимания. Когда дети пришли в зал, удивились, спросили, что внутри. Муж сказал, что не знает, и предложил посмотреть. Дети начали разбирать сумку, увидели форму и стали прыгать, радоваться. Макар нашёл свою синюю форму, а Захар отыскал белую. От этого они воскликнули: «У нас две формы?!», а потом ещё нашли тренировочные костюмы и обнаружили мячи. Радости их не было предела!» — цитирует мать мальчиков «Комсомольская правда — Хабаровск».

Захар и Макар пригласили Хабиба в гости и подготовили для него подарок, а также со всей командой поблагодарили чемпиона UFC.