Комми: Чаниев — хороший боксёр, но я у него выиграю

Ганский легковес Ричард Комми (27-2, 24КО) уверен в своей победе над россиянином Исой Чаниевым (13-1, 6KO). Их бой состоится 2 февраля за вакантный пояс IBF.

«Для меня бой с Чаниевым — отличная возможность получить второй шанс выиграть титул чемпиона мира. Чаниев хороший боксёр. Я не хочу рассказывать слишком много, поскольку я хочу использовать области, в которых я чувствую, что он слаб. Однако он хороший боксёр. Я собираюсь навязать ему свою игру. Он, как и я, добился всего сам, поэтому я должен уважать его, но я чувствую, что 2 февраля я у него выиграю», — цитирует Комми The Ring.

Победитель их поединка может подраться с чемпионом WBA и WBO лёгкого веса Василием Ломаченко.

«Я знаю, что у меня появятся возможности договориться об определённых боях Ричарда, когда он станет чемпионом, и эти возможности включают не только Ломаченко. Сейчас в лёгком весе много интересных боёв, так что я уверен, что, когда Ричард станет чемпионом, на мой телефон начнёт поступать большое количество звонков с предложениями, но сначала нужно пройти Чаниева», — сказал Майкл Аму-Бедиако, менеджер Комми.