Марес — о поединке с Дж. Дэвисом: Джервонта — не Мейвезер

9 февраля 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой во втором полулёгком весе. Встретятся чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис и экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Абнер Марес.

«Я отдаю должное Дэвису. Он — будущее бокса. Он талантливый и способный боец, и я не думаю, что он не заслуживает того ажиотажа, который есть вокруг него. Но я ожидаю, что у нас получится хороший бой, и докажу, что люди ошибаются. За меня говорит мой большой опыт. Это мне поможет как в плане стиля ведения боя, так и в плане психологии. Дэвис говорит, что наша встреча будет напоминать поединок Мейвезера и Гатти. Но Джервонта совсем не Флойд», — приводит слова Мареса Boxingtalk.