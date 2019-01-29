Бой Нурмагомедова с Макгрегором помог UFC установить новый рекорд

6 октября 2018 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием стал поединок в лёгком весе, в котором встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

Согласно результатам, опубликованным руководством промоушена, UFC благодаря этому турниру смог заработать $ 86,4 млн, сообщает Yahoo Sports. Это рекордная выручка в истории организации.

Турнир посетили 20 034 человека, доходы от продажи билетов составили $ 17,1 млн. Также отмечается, что благодаря турниру UFC 229 было создано больше 400 рабочих мест, а штат Невада получил доход в размере $ 3,2 млн.

Напомним, победителем поединка Нурмагомедов — Макгрегор стал россиянин, одержавший победу в четвёртом раунде.