Выбери лучшего боксёра XXI века! Представляем вторую группу претендентов

«Чемпионат» предлагает читателям поучаствовать в опросе, который поможет определить лучшего боксёра XXI века по версии подписчиков сайта в социальных сетях. Голосование проводится в официальной группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».



Своеобразный баттл подразумевает групповой турнир (4 группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попадут по два лучших боксёра из каждой группы.

Информация о первой группе была опубликована ранее. В неё вошли Костя Цзю, Флойд Мейвезер, Деонтей Уайлдер, Шейн Мозли, Рикки Хаттон и Роман Гонсалес. Теперь же представлен ещё один секстет.

Здесь предлагается проголосовать за самого возрастного в истории бокса чемпиона мира Бернарда Хопкинса, экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Мигеля Анхеля Котто, бывшего чемпиона в двух категориях Андре Уорда, а также за чемпиона в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда и чемпиона в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

Принять участие в опросе можно на официальной странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».