Хабиб Нурмагомедов отстранён от боёв на 9 месяцев и оштрафован на $ 500 тыс.

Сегодня, 29 января, в Лас-Вегасе состоялось заседание Атлетической комиссии штата Невада, на котором рассматривался инцидент на турнире UFC 229. Напомним, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победы в бою с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором самовольно покинул октагон и спровоцировал массовую драку.

По итогам дисциплинарного слушания было принято решение отстранить россиянина от боёв на 9 месяцев и оштрафовать на $ 500 тыс. Срок дисквалификации может быть сокращён на три месяца, если Нурмагомедов примет участие в социальной программе, направленной против хулиганства, сообщает MMA Fighting. Таким образом, российский спортсмен сможет вернуться в октагон уже в апреле 2019 года.