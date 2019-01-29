Тухугов и Абубакар Нурмагомедов дисквалифицированы на один год

В Лас-Вегасе продолжается дисциплинарное заседание Атлетической комиссии штата Невада, в ходе которого рассматриваются события турнира UFC 229. После завершения главного события вечера, в котором Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора, россиянин самовольно покинул октагон и спровоцировал в зале массовую драку.

Практически одновременно конфликт разгорелся и в октагоне. Представители команды Хабиба в лице Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова вступили в конфликт с Конором Макгрегором и едва не подрались с ирландцем. Их поведение также привлекло внимание комиссии штата Невада. В результате слушания каждый из них получил годичные дисквалификации и штраф в размере $ 25 000, сообщает MMA Fighting.

Таким образом, оба смогут вернуться в клетку только 6 октября 2019 года. Напомним, Зубайра Тухугов находится на контракте с UFC.