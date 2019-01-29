Макгрегор отстранён от боёв на полгода и оштрафован на $ 50 тыс.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $ 50 тыс. Такое постановление вынесла Атлетическая комиссия штата Невада, сообщает MMA Fighting. Таким образом, Конор сможет снова выйти в октагон уже 6 апреля.

Вердикт связан с событиями 6 октября. Тогда в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием стал титульный поединок в лёгком весе, в котором встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Досрочную победу одержал россиянин.

После завершения схватки Хабиб выпрыгнул из октагона и атаковал одного из представителей команды Макгрегора — Дилона Дэниса. Тем самым Нурмагомедов спровоцировал массовую драку, которая началась как в октагоне, так и за его пределами.

Непосредственно в клетке оставался и поверженный Макгрегор. В ходе инцидента он вступил в конфликт с Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым.