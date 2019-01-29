Нурмагомедов — о решении по дисквалификации: политика навсегда

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал в своих социальных сетях вердикт Атлетической комиссии штата Невада относительно событий на турнире UFC 229. За самовольный уход из октагона и участие в массовой драке Хабиба на 9 месяцев отстранили от боёв, а также оштрафовали на $ 500 тыс.

«Разбудите меня, когда всё это закончится», — написал Нурмагомедов в социальной сети в «Инстаграме».

Также Нурмагомедов оставил послание в «Твиттере», где был ещё лаконичнее: «Политика навсегда». Очевидно, под этим спортсмен подразумевал слишком большую разницу в штрафных санкциях по отношению к нему и к Конору Макгрегору, которого оштрафовали на $ 50 тыс. и дисквалифицировали на полгода.