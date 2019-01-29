Промоутерские торги по бою Ломаченко — Кролла перенесены на 6 февраля

Руководство WBA перенесло промоутерские торги с участием чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко и официального претендента на титул по версии WBA Энтони Кроллы, сообщает BoxingScene. Изначально они должны были состояться 4 февраля, но дата была сдвинута на 6 февраля.

Также оглашены условия торгов. Минимальная предложенная сумма должна составлять $ 150 тыс. Гонорар будет разделён по принципу 75 на 25 в пользу Ломаченко.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Ломаченко намерен провести не только обязательную защиту титула, но и объединительный поединок с чемпионом мира по версии IBF в лёгком весе. Его имя станет известно в предстоящие выходные, когда на ринге встретятся Ричард Комми и Иса Чаниев.