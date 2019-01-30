Джонс получил лицензию на один бой в Неваде и будет проходить два теста в месяц

В Лас-Вегасе завершилось заседание Атлетической комиссии штата Невада по делу Джона Джонса. Дисциплинарные органы выдали бойцу лицензию на проведение одного боя в Лас-Вегасе, который должен состояться 2 марта. При этом Джонс будет проверяться антидопинговыми органами два раза в месяц. Строгие проверки его ожидают вплоть до конца года, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Напомним, очередной допинговый скандал с участием Джонса разразился в конце 2018 года, тогда UFC пришлось переносить турнир из Невады в Калифорнию, потому как Джонс был лишён лицензии на проведение боёв в штате Невада.

2 марта Джонс возглавит турнир UFC 235, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе. Там он встретится с Энтони Смитом.