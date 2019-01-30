Тухугов: мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в октябре и ещё заявит о себе

Боец UFC Зубайра Тухугов прокомментировал вердикт Атлетической комиссии штата Невада относительно событий на турнире UFC 229.

Напомним, Зубайру на год отстранили от боёв, а также оштрафовали на $ 25 тыс. за участие в массовой драке после завершения главного события вечера, в котором Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора.

«Прошло заседание суда, расставлены точки в этом вопросе. Меня отстранили на год и назначили штраф в $ 25 тысяч, как и Абубакару Нурмагомедову. Хабиба отстранили на 9 месяцев и оштрафовали на $ 500 тысяч. Значит, есть в этом благо для нас, и Всевышний так захотел.

Эта мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в октябре и ещё заявит о себе», — написал Тухугов в своём «инстаграме».