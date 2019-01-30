Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов расторг контракт с UFC по обоюдному согласию сторон.

«Артём попросил UFC о прекращении контракта. UFC удовлетворил просьбу. В настоящий момент мы рассматриваем предложения о продолжении карьеры», — сообщили ТАСС в Gagarin Sports Management, представляющей интересы Лобова.

Ранее Лобов заявил, что будет добиваться поединка с россиянином Зубайрой Тухуговым в любой организации. При этом бойцы далеки от дружеских отношений. Причиной конфликта стала драка между Зубайрой и одноклубником Артёма Конором Макгрегором в ходе массовой потасовки на UFC 229. Вследствие инцидента Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Тухугова на год и назначила штраф в $ 25 тыс.