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Лобов расторг контракт с UFC по обоюдному согласию сторон

Лобов расторг контракт с UFC по обоюдному согласию сторон
Бокс/ММА / ММА

Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов расторг контракт с UFC по обоюдному согласию сторон.

«Артём попросил UFC о прекращении контракта. UFC удовлетворил просьбу. В настоящий момент мы рассматриваем предложения о продолжении карьеры», — сообщили ТАСС в Gagarin Sports Management, представляющей интересы Лобова.

Ранее Лобов заявил, что будет добиваться поединка с россиянином Зубайрой Тухуговым в любой организации. При этом бойцы далеки от дружеских отношений. Причиной конфликта стала драка между Зубайрой и одноклубником Артёма Конором Макгрегором в ходе массовой потасовки на UFC 229. Вследствие инцидента Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Тухугова на год и назначила штраф в $ 25 тыс.

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