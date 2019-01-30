Менеджер Нурмагомедова: следующий бой Хабиба — в ноябре

Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о планах своего клиента.

Напомним, вчера по итогам дисциплинарного слушания Атлетической комиссии штата Невада за потасовку на турнире UFC 229 было принято решение отстранить Хабиба от боёв на 9 месяцев и оштрафовать на $ 500 тыс. Представители команды Хабиба в лице Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова получили годичные дисквалификации и штраф в размере $ 25 тыс.

«Нурмагомедов больше не будет выступать в штате Невада из-за того, что комиссия на год дисквалифицировала его товарищей. Также Хабиб не будет драться до момента окончания их дисквалификации и намерен выступить в ноябре на „Мэдисон Сквер Гарден“, — привёл слова Абдель-Азиза журналист Ариель Хельвани в «Твиттере».