Уорд: Ковалёв может победить Альвареса, но не думаю, что это произойдёт

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд проанализировал предстоящий 2 февраля бой Сергея Ковалёва, которого он побеждал дважды, и Элейдера Альвареса.

«Я не знаю, каково это — нокаутировать соперника одним ударом. Но это одновременно и дар, и проклятие. Как и большинство агрессоров в истории спорта, он настоящий чемпион. Он выиграл свои титулы на чужой территории. Но он привык к тому, что его соперники его боятся. И это проблема. Репутация даст вам титул чемпиона, позволит защищать титул какое-то время, даже сделает вас богатым. Но как только эта аура закончится...



Как боец Альварес не лучше, чем Ковалёв. Но у него есть характер, он на подъёме, и победа придала ему уверенности. Ковалёв может победить в этом бою. Но не думаю, что это произойдёт», — сказал Уорд ESPN.