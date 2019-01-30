Макгрегор: благодарен комиссии за справедливое решение в инциденте с дракой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор считает, что Атлетическая комиссия штата Невада вынесла справедливое решение в дисциплинарном слушании по делу о беспорядках после турнира UFC 229.

Напомним, на арене после UFC 229, где Нурмагомедов победил Макгрегора, началась драка. Хабиб перепрыгнул через решётку октагона и напал на спарринг-партнёра Конора Диллона Дэниса. В то же время в клетке Макгрегор подрался с членами команды Хабиба — Абубакаром Нурмагомедовым, Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.

Вчера стало известно, что Макгрегор дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $ 50 тыс. Нурмагомедов — отстранён от боёв на 9 месяцев и оштрафован на $ 500 тыс.

«Я благодарен Атлетической комиссии Невады за справедливую оценку и вердикт в инциденте с дракой. Тем вечером я не собирался наносить тот последний удар по кровному родственнику соперника. Просто так всё получилось. С нетерпением жду, когда смогу выступить снова в ближайшее время. Всем спасибо», — написал Конор в «Твиттере».