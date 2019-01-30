Тренер Нурмагомедова: дисквалифицировать Хабиба на такой срок — это неправильно

Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада по делу о беспорядках на турнире UFC 229.

Напомним, на арене после UFC 229, где Нурмагомедов победил Макгрегора, началась драка. Хабиб перепрыгнул через решётку октагона и напал на спарринг-партнёра Конора Диллона Дэниса. В то же время в клетке Макгрегор подрался с членами команды Хабиба — Абубакаром Нурмагомедовым, Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.



Вчера стало известно, что Макгрегор дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $ 50 тыс. Нурмагомедов — на 9 месяцев и на $ 500 тыс. Абубакар и Тухугов — отстранены от боёв на год и выплатят штраф в размере $ 25 тыс.

«Дисквалифицировать на такой срок — это неправильно. Ещё более удивительно, что другим за нарушения дают меньшие сроки. Но Хабибу нужно стойко это перенести и вернуться ещё более сильным.

Это просто кошмар. Не понимаю, за что они вдвоём [Зубайра и Абубакар] дисквалифицированы на такой срок, ведь они только защищали Хабиба. Конечно, год — это очень много, неоправданно много", — сказал Мендес ТАСС.