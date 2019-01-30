Лобов хочет боёв с боксёрами Малиньяджи, Ханом и тайбоксёрами Буакавом, Сенчаем

Ирландский боец MMA русского происхождения Артём Лобов обозначил планы на свою дальнейшую карьеру в единоборствах.

Вчера, 29 января, Лобов расторг контракт с UFC по обоюдному согласию сторон. Инициатива исходила от самого Артёма.

«В полной готовности, готов встретиться со всеми и каждым!!! Кто заинтересован!!?!» — написал Лобов в «Твиттере» и отметил аккаунты промоушенов Bellator, KSW, RIZIN, Bare Knuckle FC, ONE Championship, ACA.

Отметим, что Bare Knuckle FC проводит кулачные бои без перчаток.

«К1 всегда были у меня на радаре, настоящие бои!!! Буакав, Сенчай… Подайте мне их. Для меня будет большой честью разделить с ними ринг. Пол Малиньяджи, Амир Хан, я готов уже в следующую субботу, как там обстоят ваши дела?!!! Бокс — великий вид спорт, но в последнее время ему не хватает зрелища. Время заряжать большие пушки!!! Кто заинтересован?» — добавил Лобов, отметив аккаунт кикбоксёрского промоушена Glory.