Джонс — о получении лицензии: хочу поблагодарить USADA, UFC и комиссию Невады

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада по выдаче ему бойцовской лицензии.

Дисциплинарные органы выдали бойцу лицензию на проведение одного боя в Лас-Вегасе, который должен состояться 2 марта против Энтони Смита. При этом Джон будет проверяться антидопинговыми органами два раза в месяц.

«Я хочу поблагодарить USADA, UFC и Атлетическую комиссию. Я также благодарен своей команде, поклонникам и всем, кто был рядом со мной во время этого процесса. Хочу сказать огромное спасибо за то, что я смогу вернуться сюда и сразиться в Неваде. Я с нетерпением жду момента, когда снова появлюсь перед своими фанатами и порадую их отличными боями. Спасибо всем и до встречи на турнире UFC 235. Благослови вас бог», — цитирует Джонса Fight News.