Отец Нурмагомедова: Хабиб постарается освободиться от контракта с UFC

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал наказание своего сына Атлетической комиссией штата Невада за устроенные им беспорядки на турнире UFC 229.

«Справедливо ли решение комиссии? Вы же видите, какая разница – и по срокам дисквалификации, и по суммам штрафа. Я с этим решением не согласен. Посмотрите — команде Хабиба выписан штраф $ 550 тыс., а Макгрегору – всего $ 50 тыс. Это несправедливо, это двойные стандарты.

Сокращать срок наказания надо по-любому. Постараемся сделать всё, чтобы срок дисквалификации был сокращён с девяти месяцев. Я не знаю, что скажет команда. У нас же два боя (предстоят) – Хабиба и Ислама Махачева. Как-то постараемся выжать максимум того, что мы можем в этой ситуации. Мы же столько времени потеряли в ожидании решения комиссии – уже и январь заканчивается, и декабрь прошёл, и ноябрь, и октябрь. Фактически четыре месяца мы потеряли.

Посмотрим, что возможно сделать. Но с решением мы не согласны – с тем, что применяются двойные стандарты, это очевидно всем. Хабибу осталось провести один бой в UFC. Подерёмся (с кем-нибудь) и постараемся быть свободными (от обязательств перед промоушеном UFC)», — сказал Абдулманап Магомедович в интервью «Р-Спорт».