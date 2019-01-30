Шлеменко: к Хабибу применили очень строгие санкции, но он первый начал потасовку

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал наказание чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Атлетической комиссией штата Невада за устроенные им беспорядки на турнире UFC 229.

По итогам дисциплинарного слушания Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $ 500 тыс.

«К Хабибу применили очень строгие санкции, но с другой стороны, он первый начал данную потасовку. Понятное дело, что имели место провокации. Не знаю, насколько этот штраф ударит по гонорару Хабиба, но уверен, что не критически. Самое главное – это хайп и пиар, который они получили. Об этой ситуации говорили все, вплоть до президента России. Не назвал бы это чёрным пиаром, скорее чёрно-белый.



Самый достойный соперник для Хабиба, который должен быть следующим, – Фергюсон. Это будет невероятно интересный бой с точки зрения спортивной составляющей. Что касается реванша, то с точки зрения заработка он невероятно резонен. Реванш МакГрегора против Хабиба — потенциально самый кассовый бой, который сейчас может быть», — сказал Шлеменко корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.