Финкельштейн: Хабиб ещё легко отделался, его дисквалифицировали невменяемые люди

Президент MMA-организации M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал наказание чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Атлетической комиссией штата Невада за устроенные им беспорядки на турнире UFC 229.



По итогам дисциплинарного слушания Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $ 500 тыс.

«Хабиб, получив девять месяцев дисквалификации, хорошо отделался. Решения принимают такие невменяемые люди, что могли бы и два года «закатить». Штраф в 500 тысяч – тоже перебор, это грабёж. Происходящее после боя – очень неприятный инцидент, его сложно оценить. Конечно, какое-то наказание должно быть, всё-таки на это смотрел весь мир, поэтому если наказания не будет, то каждый спортсмен начнёт себя так вести. Я прекрасно понимаю Нурмагомедова, я его прекрасно знаю и уважаю, у него нагорело с происходящего. Это очень плохой пример, то, что делал Макгрегор, позорит спорт. Своими оскорблениями и поведением он вносит очень плохую моду в спорт. Понятное дело, что он зарабатывает на этом деньги, он пиарится. Есть рамки, через которые нельзя переходить, а он переходит. Если бы мог, наказал бы Конора посильнее.



Что касается реванша, то мне кажется, что Хабиб уже всё доказал. Реванш интересен тогда, когда есть какая-то спорная ситуация, а тут он выиграл в одни ворота. Нурмагомедов просто раскрыл сущность Макгрегора. Я никогда не считал Конора лучшим бойцом, он просто умеет себя продать, а Хабиб это доказал – он просто его порвал. В реванше может быть только коммерческий смысл, может, он состоится, и Хабиб опять его выиграет. Но для спорта смысла в этом я не вижу», — сказал Финкельштейн корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Вепревой.