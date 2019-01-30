Василевский: наказание Хабибу вообще не нужно, он же не начал бить женщину

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал наказание чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Атлетической комиссией штата Невада за устроенные им беспорядки на турнире UFC 229.



По итогам дисциплинарного слушания Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $ 500 тыс.



«Вся потасовка после боя Хабиба и Конора — это часть шоу. Понятное дело, что это было не запланировано, но зачем люди приходят на бои? Они приходят за зрелищем. То, что произошло после боя, это и было своеобразным зрелищем.



Конор также иногда прибегает к такому, например, выбегает из клетки, поэтому если в этой истории никто не пострадал из тех же зрителей, то это слишком суровое наказание. Оно вообще не нужно в этой ситуации. Это была спортивная потасовка достойных конкурентов, которые могут за себя постоять. Хабиб же не выбежал и не начал бить женщину, которая кричала.



В уровне наказания также просматривается определённая предвзятость. Возможно, UFC хочет уже в ближайшее время провести бой Макгрегора, поэтому они не стали дисквалифицировать его на такое длительное время. Тот же момент с автобусом показал, что к Конору слишком много поблажек. Хотя нападение было достаточно жёстким.



Чисто со спортивной точки зрения реванш между Хабибом и Конором выглядит неинтересно, ирландец показал свою полную несостоятельность. Даже в стойке он смотрелся гораздо хуже нашего бойца. Если данный бой состоится, то Хабиб вновь победит. Конор уже не тренируется, как раньше, ему это просто не надо. У него другой образ жизни. А вот с точки зрения заработка этот бой будет колоссальным и громким», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Вепревой.