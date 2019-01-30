Экс-тренер Ковалёва: у нас не было с Сергеем обоюдных претензий

Экс-тренер Сергея Ковалёва Аброр Турсунпулатов рассказал о причинах прекращения работы с российским боксёром.



«В бою с Альваресом Сергей проиграл, и мне тоже было больно от его поражения, ведь я душу в него вложил. Хоть мы сейчас и не тренируемся, я молюсь за него и желаю ему только победы.



Я не советовал Ковалёву уйти из бокса. Сергей ещё может драться на высоком уровне. Браун, Джек, Бивол, Бетербиев, Гвоздик — всё это лидеры дивизиона. Ковалёв может конкурировать с ними ещё два-три года.



Почему приняли решение прекратить работать вместе? Решили, что так будет лучше. Никаких обоюдных претензий не было, мы нормально разошлись. До сих пор его каждый день вижу — он готовится к реваншу (с новым тренером Бадди Макгиртом. — Прим. «Чемпионата») в том же зале, в котором я работаю», — сказал Аброр Турсунпулатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

«Я не верю! Серёга не мог». Экс-тренер Ковалёва — про обвинения боксёра Аброр Турсунпулатов работал с Ковалёвым в период, когда тот, по сообщениям американских СМИ, напал на женщину.