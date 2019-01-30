Экс-тренер Ковалёва: Серёга возьмёт реванш в бою с Альваресом

Экс-тренер Сергея Ковалёва Аброр Турсунпулатов считает, что российский боксёр способен взять реванш в бою с Элейдером Альваресом. По словам тренера, Ковалёв боксирует намного лучше своего будущего соперника.



«Психологически сейчас состояние Ковалёва намного лучше, чем перед первым боем. Специально наблюдаю за ним. Потому и говорю, что Серёга возьмёт реванш в бою с Альваресом. Главное, голова у Ковалёва сейчас в порядке, а боксирует он лучше колумбийца.



С Макгиртом не общался. Нет, ни в коем случае. Это с моей стороны было бы неэтично. Общаемся и с Бадди, и с Сергеем на другие темы, чтобы вообще никак не отвлекать Ковалёва от тренировок. Сейчас он выйдет на пик формы, и всё будет отлично», — сказал Аброр Турсунпулатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

«Я не верю! Серёга не мог». Экс-тренер Ковалёва — про обвинения боксёра Аброр Турсунпулатов работал с Ковалёвым в период, когда тот, по сообщениям американских СМИ, напал на женщину.