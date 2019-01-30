Натаниэль Вуд встретится с Киноньезом на турнире UFC в Лондоне

Британский боец ММА Натаниэль Вуд вернётся в октагон 16 марта на турнире UFC в Лондоне, сообщает MMAFighting. Соперником британца станет Жозе Киноньез, полуфиналист первого сезона The Ultimate Fighter в Латинской Америке.



Для Вуда этот поединок станет третьим в карьере в UFC — он дебютировал в промоушене в июне 2018 года, победив Джонни Эдуардо на турнире UFC Fight Night 131. После этого Натаниэль Вуд выходил в октагон 29 декабря на турнире UFC 22, победив Андре Юэлла.



Мексиканец Жозе Киноньез не выходил в октагон с февраля 2018 года, когда он на турнире UFC 221 победил Теруто Ишихару единогласным решением судей. Всего на счету мексиканца пять поединков в UFC, в четырёх из которых он одержал победы.