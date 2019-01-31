Уайт: Хабиба наказали очень сурово

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал наказание Хабиба Нурмагомедова Атлетической комиссией штата Невада за устроенные им беспорядки на турнире UFC 229.



«Я был сильно удивлён. $500 тысяч и полгода отстранения при условии, что Хабиб выполнит условия Спортивной комиссии штата Невада. Это очень сурово.



Комиссия хочет наказывать за трешток перед боями? Это же поединки! Иногда здесь бывают парни, которые просто ненавидят друг друга, как это было в ситуации с Хабибом и Конором Макгрегором. Бывает, что бойцы говорят друг другу много гадостей. Вернитесь немного назад и вспомните бой Али с Фрейзером. Али наговорил много всяких ужасных вещей про своего соперника», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.