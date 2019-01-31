Отец Нурмагомедова: дисквалификация Хабиба никак не поменяет наши планы

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал наказание своего сына Атлетической комиссией штата Невада за устроенные им беспорядки на турнире UFC 229, а также рассказал о дальнейших планах Хабиба.

«С точки зрения спортивной составляющей дисквалификация на девять месяцев никак не поменяет наши планы. Хабиб и так не вернулся бы в октагон раньше ноября. Ведь в период с 5 мая по 3 июня он будет соблюдать мусульманский пост Рамадан, и поддерживать оптимальную физическую форму ему будет непросто. После поста он начнёт усердно тренироваться и готовиться к своему следующему поединку в UFC.

Нам бы хотелось сразиться с Фергюсоном или Сен-Пьером. UFC хочется, чтобы состоялся реванш с Макгрегором. Такой бой возможен, но повторюсь, нам это интересно в меньшей степени. Макгрегор — пройденный этап. У Хабиба уже другие задачи, он хочет идти дальше. Ему нужен сильный достойный оппонент, к которым сегодня относятся Фергюсон и Сен-Пьер. Не оставляем и идею проведения поединка с боксёром Флойдом Мейвезером», — приводят слова Абдулманапа «Известия».