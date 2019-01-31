Ломаченко: хочу за один вечер провести защиту с Кроллой и побиться за пояс IBF

Чемпион WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко рассказал о своих дальнейших планах.

«У меня несколько вариантов. Первый вариант – обязательный претендент по версии WBA британец Энтони Кролла. Второй вариант — победитель боя за пояс IBF Иса Чаниев – Ричард Комми. Они уже подписали контракт, что победитель будет боксировать со мной и объединять титулы.

Но, как всегда, есть нюансы. Большая вероятность, что мне придётся выбрать – боксировать за IBF, но тогда я потеряю титул WBA, либо боксировать за WBA, но тогда не боксировать за IBF. Уговорить IBF подождать – это вряд ли.



Что предпочтительнее для меня? В один вечер сделать обязательную защиту с Энтони Кроллой и сразу после этого отбоксировать за IBF. В один вечер два боя провести», — цитирует Ломаченко Xsport со ссылкой на YouTube-канал LomaTV.