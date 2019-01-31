Ломаченко: было бы очень интересно отбоксировать с Джервонтой Дэвисом

Чемпион WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился мнением о потенциальном поединке против обладателя титула WBA во втором полулёгком весе Джервонты Дэвиса.

«Жервонта Дэвис для меня очень интересный, он – чемпион мира, он – узнаваемый боксёр в США, его знают, он – хороший боксёр, топовый. Мне было бы с ним очень интересно отбоксировать в спортивном плане, думаю, что и с финансовой точки тоже.

Остальные, кто говорит о том, что хочет выйти со мной в ринг, – они пиарятся. Они заставляют других людей говорить о себе. Как можно о другом боксёре, который достиг в три раза больше, чем ты, говорить, что он умеет или нет? Я считаю, что это не совсем корректно. Эти ребята, которые высказываются, когда они станут чемпионами мира, а я всегда говорил, что мне интересно боксировать с чемпионами, тогда… А сегодня, сейчас, то, что они что-то высказывают, лично мне неинтересно.



Если мне организуют этот поединок, если мне промоутер скажет, что нужно боксировать, то без проблем, я отбоксирую. Вообще, самое интересное имя для меня сейчас, я уже это говорил, это Майки Гарсия. Правда, он сейчас будет боксировать в другом весе. Насколько это актуально будет через месяц, через два – посмотрим», — цитирует Ломаченко Xsport со ссылкой на YouTube-канал LomaTV.