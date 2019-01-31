Павлович проведёт бой против Голма на турнире UFC в Питере

Российский MMA-тяжеловес Сергей Павлович проведёт поединок против бразильца Марсело Голма на турнире UFC в России, который, вероятнее всего, состоится в Санкт-Петербурге в апреле. Об этом сообщает ТАСС.

На счету 26-летнего Павловича титул Fight Nights и 12 побед при одном поражении. Последний поединок, который прошёл в ноябре прошлого года, стал для него дебютным в UFC. В нём Сергей техническим нокаутом в первом раунде проиграл Алистару Овериму.

26-летний Голм в MMA имеет шесть побед и два поражения. В двух последних боях он уступал единогласным решением судей Тимоти Джонсону и Арджану Бхуллару. До этого, в первом для Марсело поединке в UFC, бразилец удушающим приёмом в первом раунде одолел Кристиана Коломбо.