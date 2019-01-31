Ковалёв: в первом бою Альваресу повезло, я докажу, что я лучше

Российский боксёр-полутяжеловес Сергей Ковалёв рассказал о своём настрое на реванш с чемпионом WBO Элейдером Альваресом, который состоится 2 февраля.

Их первый бой прошёл в августе прошлого года и завершился в седьмом раунде нокаутом в пользу Элейдера.

«В последнем поединке ему повезло. Ему повезло, определённо. Я потерял концентрацию всего на пару секунд. А потом не смог сосредоточиться после нокдауна. Может быть, я был недостаточно готов. Я не хочу использовать это как оправдание, но в субботу докажу, что я лучше, чем Альварес. И это моя цель — вернуть себе титулы. Это моя цель прямо сейчас и большая мотивация. Я прогнозирую, что верну себе пояс. Не знаю как, но я верну его любой ценой», — цитирует Ковалёва BoxingScene.