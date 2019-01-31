Хавьер Мендес: не думаю, что Нурмагомедов приедет тренироваться с нами в АКА

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, считает, что во время отстранения от боёв его подопечный будет появляться в его зале АКА не так часто.

Напомним, из-за устроенных беспорядков на турнире UFC 229 Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $ 500 тыс.

«Теперь тренировки Хабиба будут заключаться в том, что он сможет просто приходить к нам заниматься по своему усмотрению. Но я не думаю, что он приедет тренироваться с нами, если у него не запланирован бой. Он слишком занят другими вещами, такими как личные встречи и деловые соглашения в России. Если же он придёт в наш спортзал, это очень поможет его товарищам по команде, особенно Исламу Махачеву», — сказал Мендес Телеканалу «360».