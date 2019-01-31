DAZN предложил Головкину $ 45 млн за два боя

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин провёл встречу с промоутером Эдди Хирном и исполнительным директором стриминговой платформы DAZN Джоном Скиппером.

Как сообщает The Ring, во время переговоров Головкину был предложен контракт на два боя, за которые казахстанец заработает $ 45 млн.

Если Геннадий подпишет контракт с DAZN, он планирует провести следующий бой в мае или июне. Вероятно, он подерётся с чемпионом WBO Деметриусом Андраде. Во втором матче по контракту Головкин может выйти на третий бой с Саулем Альваресом.

Согласно источникам, параллельно Головкин ведёт переговоры с компанией PBC, которая транслирует бои на телеканалах FOX и Showtime. PBC предложила Геннадию контракт с восьмизначной суммой на два поединка. По этой сделке казахстанец может подраться с чемпионом WBC Silver Джермаллом Чарло.

Напомним, по соглашению с DAZN Альварес за 10 боёв заработает $ 350 млн.