Нурмагомедов станет ведущим казахстанского реалити-шоу

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов будет ведущим казахстанского телевизионного проекта «The Nomads», сообщает BNews.kz.

Шоу будет транслироваться в 118 странах мира. Его участниками становятся медийные личности, спортсмены, предприниматели, которые соревнуются в знании казахской культуры.

«Одним из ведущих второго сезона телепроекта станет знаменитый Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в лёгком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель Кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою. Сандыктауцы в предвкушении», — сказал Асылбек Исмагамбетов, аким Сандыктауского района, где будут вестись съёмки реалити-шоу.



Первая серия проекта будет готова в феврале. Всего их будет 14. Ранее ведущим шоу был казахстанский боксёр, олимпийский чемпион Бахтияр Артаев.