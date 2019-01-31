Биспинг назвал цену старых поясов UFC

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг в своём подкасте заявил, что старые пояса UFC стоили по $ 300 тыс. за экземпляр.

В этом месяце UFC изменила дизайн пояса. Отныне промоушен больше не будет награждать своих чемпионов новым поясом за каждую успешную защиту титула.

«У бывшего чемпиона Рашада Эванса дома есть пояс. У него был разговор с Дэной Уайтом, Дэна сказал ему, что старые ремни стоят по $ 300 тыс. каждый. Это то, что Уайт рассказал Эвансу.

Мои два пояса вон там пылятся. Если бы я знал, что вместе они стоят $ 600 тыс., я бы застраховал их, а потом бы их неожиданно украли… Я шучу. Я мог бы по крайней мере положить их куда-то, где бы они не собирали пыль. Эванс клянётся, что они стоят по $ 300 тыс.за штуку. Было приятно это узнать», — цитирует Биспинга MMA Mania.