Ломаченко: не вижу шансов у Гарсии в бою со Спенсом

Чемпион WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко проанализировал предстоящий поединок Эррола Спенса и Майки Гарсии.

«Я, честно говоря, вообще не вижу шансов у Гарсии в бою со Спенсом. Хотя буду болеть за него, переживать за него, ведь человек поднимается на две весовые категории. Причём Майки поднимается не к какому-то рядовому боксёру, а к чемпиону, который знает, что нужно делать в ринге. Мне кажется, это авантюра, я бы не пошёл на это.



Насколько я амбициозный человек, насколько я люблю вызовы, но считаю это абсолютно нецелесообразным. Конечно, это сугубо моё мнение. Опять же, я не хочу никому навязывать свою точку зрения. Я не был в шкуре Майки, возможно, это большой финансовый скачок для него. Может, ему предложили большой гонорар и Гарсия согласился, почему бы нет? Но я бы не пошёл на такой шаг», — цитирует Ломаченко FightNews со ссылкой на YouTube-канал LomaTV.

Поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса-младшего и обладателя титула WBC в лёгкой категории Гарсии состоится 16 марта в Арлингтоне. Бой состоится в весовой Спенса.