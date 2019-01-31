Олейник: не исключаю, что подерусь в UFC с кем-то из россиян

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник высказался о потенциальных боях с соотечественниками.



«Думаю, наш бой с Уолтом Харрисом уже точно не состоится. Вряд ли с него снимут обвинения, раз уже был найден допинг. Кроме того, насколько я знаю, результат его последнего боя с Андреем Орловским был отменён. Сейчас доходит до того, что при определении следующего соперника UFC мне говорит, мол, вот Орловский остался ещё. То есть то, от чего изначально я открещивался. Говорил, что не хочу драться с русскими. Тем не менее драться, получается, больше не с кем. И Волкова предлагали два-три раза, сейчас вот Орловского.



Я никогда не зарекался, поэтому не исключаю, что встречусь с кем-то из россиян. Может, уже в ближайшем бою, может, через полгода-год. Если нас там четыре-пять человек в дивизионе, то, наверное, не пересечься мы не можем. Ну американцы же дерутся с американцами, а бразильцы — с бразильцами. Я подрался уже восемь раз и ни разу ещё с соотечественником. Поэтому, по теории вероятности, скоро попадётся кто-нибудь.



Большая вероятность, что подерусь на UFC в Санкт-Петербурге. Именно UFC хочет, чтобы я там присутствовал. Им понравилась реакция публики на московский бой с Марком Хантом. Соответственно, они заинтересованы, чтобы я появился на втором российском турнире», — сказал Олейник Sport24.