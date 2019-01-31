Жамалдаев: Хабиб вернётся ещё сильнее, ещё проведёт интересные бои

Чемпион WFCA, претендент на титул чемпиона лиги ACA в полулёгком весе Салман Жамалдаев прокомментировал решение о дисквалификации российского бойца Хабиба Нурмагомедова.



«Сейчас поздно говорить, справедливо наказание или нет. Что случилось, то случилось, решение атлетической комиссии уже принято. Думаю, эта дисквалификация на Хабиба не повлияет, он бы провёл следующий бой не раньше чем через пять месяцев. Что касается штрафа, известно, что гонорар был большой, так что это не самое суровое наказание. Думаю, Хабиб вернётся ещё сильнее, и его следующие бои будут интересными», — приводит слова Жамалдаева пресс-служба Союза ММА России.



Напомним, на арене после UFC 229, где Нурмагомедов победил Макгрегора, началась драка. Хабиб перепрыгнул через решётку октагона и напал на спарринг-партнёра Конора Диллона Дэниса. В то же время в клетке Макгрегор подрался с членами команды Хабиба — Абубакаром Нурмагомедовым, Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.



29 января стало известно, что Макгрегор дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $ 50 тыс. Нурмагомедов отстранён от боёв на девять месяцев и оштрафован на $ 500 тыс.