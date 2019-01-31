Баранчик снялся с WBSS из-за неуверенности в платёжеспособности организаторов

Чемпион IBF в первом полусреднем весе Иван Баранчик снялся с турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Об этом сообщил менеджер боксёра Дэвид Макуотер.



«Мы сразу же получили свой гонорар за четвертьфинал, но бонус за победу мы смогли получить только после угрозы судом. Теперь они отказываются выплатить авансом часть гонорара за полуфинал. Есть такое ощущение, что они просто неплатёжеспособны. Мы вообще не верим, что полуфинальный поединок с Джошем Тейлором состоится.



В итоге мы теряем время и возможные поединки. Мы покидаем турнир, у нас сейчас нет конкретного плана, но я уверен, что в ближайшее время мы получим предложение. Иван — чемпион, так что ему не придётся долго ждать», — приводит слова Дэвида Макуотера ESPN.